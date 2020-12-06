В Москве выявили 7512 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице за последние 24 часа выявили 7512 случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Стало известно, что за сутки вылечились от инфекции еще 5536 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844 человек.

В России за последние сутки было выявлено рекордное число случаев COVID-19. Из них 20,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране за сутки часа зафиксировали 457 летальных исходов, вылечились 21 342 человека.

Ранее эксперт Роспотребнадзора объяснил разницу между повторным заражением COVID-19 и рецидивом.

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