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Коронавирус выявляют у более 40 процентов заболевших ОРВИ москвичей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявляют у более 40 процентов заболевших ОРВИ москвичей

Юлия Ямпольская

Город

Тестирования в столице выявляют коронавирусную инфекцию у более 40 процентов горожан, которые заболели ОРВИ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, лекарства выдают тем, кто имеет на данный момент ОРВИ. Она также добавила, что на протяжении нескольких месяцев в городе фиксируется от пяти до восьми тысяч заразившихся COVID-19 в сутки, передает РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что вся работа по лечению жителей столицы от коронавирусной инфекции планируется индивидуально.

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Анастасия РаковаМосквакоронавирус
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