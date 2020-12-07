Коронавирус выявляют у более 40 процентов заболевших ОРВИ москвичей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тестирования в столице выявляют коронавирусную инфекцию у более 40 процентов горожан, которые заболели ОРВИ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, лекарства выдают тем, кто имеет на данный момент ОРВИ. Она также добавила, что на протяжении нескольких месяцев в городе фиксируется от пяти до восьми тысяч заразившихся COVID-19 в сутки, передает РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что вся работа по лечению жителей столицы от коронавирусной инфекции планируется индивидуально.

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