Минздрав заявил о росте числа случаев лечения онкопациентов в стационарах

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

С января по сентябрь 2020 года число случаев лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях стационара выросло на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин в рамках всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество».

По его словам, за девять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по количеству случаев лечения пациентов с онкологией. С начала года в России зафиксировано свыше 1,6 миллиона случаев лечения онкологии с применением противоопухолевой лекарственной терапии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что новый центр амбулаторной онкологической помощи начал прием пациентов в Москве. Медицинское учреждение станет подразделением городской клинической онкологической больницы № 1, которая является одной из шести основных клиник для лечения пациентов с онкологией. Здесь пациентам предоставят самый широкий спектр диагностических и лечебных возможностей.

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