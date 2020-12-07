Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав заявил о росте числа случаев лечения онкопациентов в стационарах
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Минздрав заявил о росте числа случаев лечения онкопациентов в стационарах

Кирилл Николаев

Здоровье

С января по сентябрь 2020 года число случаев лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях стационара выросло на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин в рамках всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество».

По его словам, за девять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по количеству случаев лечения пациентов с онкологией. С начала года в России зафиксировано свыше 1,6 миллиона случаев лечения онкологии с применением противоопухолевой лекарственной терапии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что новый центр амбулаторной онкологической помощи начал прием пациентов в Москве. Медицинское учреждение станет подразделением городской клинической онкологической больницы № 1, которая является одной из шести основных клиник для лечения пациентов с онкологией. Здесь пациентам предоставят самый широкий спектр диагностических и лечебных возможностей.

Читайте также: Онкоцентр и корпус скорой помощи построят на востоке Москвы

онкологияпациентМинздрав России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Все мнения
О проекте