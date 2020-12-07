Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подмосковная прокуратура проверит инцидент с обрушением потолка в школе
Фото: АГН «Москва»

Подмосковная прокуратура проверит инцидент с обрушением потолка в школе

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители проверят инцидент с обрушением потолка в школе в Московской области. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты установят подробности и обстоятельства случившегося и оценят действия лиц, ответственных за содержание и ремонт помещений образовательного учреждения.

При необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее стало известно, что несколько пенопластовых пластин подвесного потолка упали в классе подмосковной школы № 11 в Орехово-Зуеве. В результате случившегося никто не пострадал.

Читайте также: Выстрелившего в Москве в девочку-подростка полицейского уволили

Московская областьПрокуратурапроверка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Все мнения
О проекте