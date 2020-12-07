Подмосковная прокуратура проверит инцидент с обрушением потолка в школе

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Правоохранители проверят инцидент с обрушением потолка в школе в Московской области. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты установят подробности и обстоятельства случившегося и оценят действия лиц, ответственных за содержание и ремонт помещений образовательного учреждения.

При необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее стало известно, что несколько пенопластовых пластин подвесного потолка упали в классе подмосковной школы № 11 в Орехово-Зуеве. В результате случившегося никто не пострадал.

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