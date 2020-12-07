КС Молдавии приостановил действие поправок, ограничивающих полномочия президента

Фото: maiasandu2020.md / сайт президента Молдавии

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничивают полномочия президента страны. Об этом в понедельник, 7 декабря, рассказали в пресс-службе КС.

КС приостановил действие закона номер 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты. Этим законом парламент лишил президента Молдавии возможности координировать деятельность Службы информации и безопасности, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства премьер-министра Иона Кику немедленно уйти в отставку для того, чтобы можно было провести досрочные выборы. По ее мнению, нынешнее правительство и парламент виноваты в коррупции.

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