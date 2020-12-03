«Противники есть у всех»: зачем парламент Молдавии сократил полномочия Санду

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Против избранного президента Молдавии Майи Санду различные политические силы начинают играть так же, как и против проигравшего недавние выборы пока еще действующего лидера страны Игоря Додона, вводя ограничение полномочий. Такое мнение высказали политологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как рассказал «ВМ» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, Молдова — парламентская республика, и значительную часть решений принимают именно депутаты. На этот раз они вывели в результате голосования из-под управления президента Службу информации и безопасности — главный разведывательный орган страны. И для Майи Санду, уверен эксперт, это не самый приятный сигнал.

— Это означает потерю для нее серьезных политических возможностей. Против нее начинают играть так же, как в свое время против Додона. Когда он был президентом, у него забирали полномочия решениями тех же судебных органов и, например, передавали их кабмину. Сейчас та же ситуация в отношении Санду — через парламент вводят ослабление ее позиций, — отметил спикер.

Политолог Наталия Елисеева также проводит параллели с Игорем Додоном. Его история, говорит она, очень показательна.

— Сколько раз его полномочия ограничивали, сколько раз не давали принять решения. Несмотря на то что Санду выиграла выборы — это только первый этап. Второй этап — досрочные выборы в парламент. Причем ей необходимо провести туда людей, которые так или иначе будут поддерживать ее, и желательно, чтобы это было большинство. Ограничения президентских полномочий и дальше будут продолжаться, пока не проведут досрочные выборы и кадровые перестановки и по возможности какие-то отставки, — уверена специалист.

Елисеева напомнила, что в момент между первым и вторым туром выборов Майя Санду как раз говорила о досрочных выборах и кадровых перестановках в случае ее победы. Причем молдавская политическая система так устроена, подмечает эксперт, что неважно, какой у президента курс, — пророссийский или прозападный.

— В любом случае внутренняя элита Молдовы неоднородна. Есть те, кто настроен пророссийски, есть те, кто настроен прорумынски. Есть те, кто занимается собственными национальными вопросами. Противники есть у всех, — добавила она.

Вероятность проведения досрочных выборов в парламент в следующем году Наталия Елисеева оценивает как высокую, потому что Майе Санду необходимо наращивать власть.

— Для того чтобы осуществить все задуманное — решить вопрос с Приднестровьем, по логике данного политика, решить вопрос с Румынией и Евросоюзом всем остальным — нужно, чтобы никто ей палки в колеса не вставлял, — резюмировала политолог.

Ранее Майя Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке «узурпации власти» в связи с тем, что поддерживающая его Партия социалистов выдвинула законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту, который 3 декабря 2020 года был одобрен парламентом. За утверждение законопроекта во втором и финальном чтении в итоге проголосовал 51 депутат из 101.

Выборы главы государства прошли в Молдавии 1 ноября. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. После обработки 100 процентов протоколов победителем признана бывший премьер-министр и министр просвещения страны Майя Санду, набравшая 57,7 процента голосов. Ее инаугурация состоится 24 декабря.

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