Более 60 тысяч работников перевели на удаленку в Подмосковье

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В настоящее время более 60 тысяч человек переведены на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказали на сайте Московской областной думы.

Отмечается, что число работников, которые трудятся неполный день или неделю, составляет 7249 человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. В нем предусмотрена системная переработка норм дистанционной работы, доступность их применения и возможность совмещения офисной и удаленной работы. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доля москвичей среди пациентов с COVID-19 в РФ сократилась до 25 процентов