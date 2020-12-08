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Более 60 тысяч работников перевели на удаленку в Подмосковье
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Более 60 тысяч работников перевели на удаленку в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

В настоящее время более 60 тысяч человек переведены на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказали на сайте Московской областной думы.

Отмечается, что число работников, которые трудятся неполный день или неделю, составляет 7249 человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. В нем предусмотрена системная переработка норм дистанционной работы, доступность их применения и возможность совмещения офисной и удаленной работы. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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удаленная работаМосковская областькоронавирус
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