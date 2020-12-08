Уроки по народным художественным промыслам будут проводить в подмосковных школах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вице–губернатор Московской области Наталья Виртуозова сообщила, что в подмосковных школах будут проводить уроки по народным художественным промыслам, а также с нового учебного года в регионе планируют запустить образовательную программу, посвященную этой теме, пишет «Радио 1».

Председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин предлагает внедрить проект «Азбука народной культуры», по его словам этот проект полностью готов к реализации на территории Подмосковья.

— Мы готовы сделать пилотный проект по «Азбуке народной культуры» в Московской области. Я очень хорошо знаю Московскую область, потому что очень долго здесь работал. Учителя просто восторге от этого проекта, мы готовы к сотрудничеству. Наша ассоциация работает с более чем 60 областями. А Подмосковье – это один из крупнейших промышленных регионов всей страны, — сказал Дрожжин.

Также она рассказал, что этот проект рассчитан на 8 лет: четыре года в детском садике, еще четыре – в школе. Его команда разработала методические рекомендации по обучению и ознакомлению, подобрала игрушки шестидесяти промыслов, поэтому на основании этих рекомендаций можно давать уроки в детском саду и в начальных классах.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Россия входит в рейтинг десяти ведущих стран по итогам исследования качества образования в школах. Оценку качества школьного математического и естественно–научного образования представило исследование TIMSS, передает ФАН.

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