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Более миллиарда рублей потратят на ремонт подмосковных школ в новом году
Фото: pixabay.com

Более миллиарда рублей потратят на ремонт подмосковных школ в новом году

Оксана Васильева

Образование

Министерство образования Московской области сообщило, что более миллиарда рублей потратит на ремонт подмосковных школ в новом году, пишет «Радио 1».

— В 2021 году мы планируем произвести капитальный ремонт 17 школ. На эти цели выделено более 1,2 миллиарда рублей, —сказала руководитель ведомства Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что в следующем году ремонт коснется школ в 12 городских округах: Богородский, Дмитровский, Домодедово, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Раменский, Ступино, Щелково, Рузский и Дубна.

Школы ремонтируют в рамках реализации программы «Образование Подмосковья» и прежде всего в нее включаются учреждения с износом от 70 процентов, а остальные объекты находятся под постоянным контролем ведомства.

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