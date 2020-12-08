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Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось до 9571 человека. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличивается, поскольку вирус становится природно-очаговым. По его словам, в первую волну COVID-19 был завозной инфекцией, в частности, для России.

При этом доля жителей столицы среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией в России уменьшилась до 25 процентов. Как отметил главный врач Скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов, в начале пандемии COVID-19 доля пациентов составляла около 80 процентов от общего числа заболевших в РФ.

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Читайте также: Гинцбург допустил решение задачи по защите населения от COVID к ноябрю 2021 года

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