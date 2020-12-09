«Я был обескуражен»: Сергей Соседов рассказал, как Лолита довела его до истерики

Фото: Александра Капачинская

Член жюри популярного шоу «Суперстар! Возвращение» Сергей Соседов сделал заявление, что регулярно терпит нападки со стороны певицы Лолиты в ходе проекта.

Телеведущий признался, что нынешние съемки нелегко ему дались.

— Конечно, я не ожидал, что на меня будет так набрасываться и нападать с какими-то старыми заметками Лолита. Причем в основном она зачитывала тексты, которые писал не я. Конечно, не был готов к такому напору и претензиям. Я был обескуражен. Зрители это видят. К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны, — пояснил Соседов.

Скандал между персонами разразился после того, как Влад Сташевский спел хит Жени Белоусова «Облако волос». Лолита не преминула упрекнуть Соседова, что тот 25 лет назад публично унизил Белоусова, называв его бесталанным.

После этого у критика якобы случилась истерика. Он вынужден был пожаловаться на поведение Лолиты руководству проекта.

— Думаю, что Лолите было сделано замечание. Конечно, она слышала мои возмущения за столом. Многие коллеги, в частности певица Марув, тоже не понимали такой реакции Лолиты на мои реплики и вообще такого отношения ко мне. Так же была возмущена и Диана Арбенина. Диана всегда одергивала Лолиту, — поделился секретами закулисья Соседов в интервью «Собеседнику».

По его словам, Лолита поставила для себя задачу защищать артистов и «буквально выбивать» хорошие оценки из жюри.

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