СМИ узнали, что сына убитого рэпера Картрайта хочет забрать тетя

Фото: vk.com/kararatrait

Опеку над трехлетним сыном погибшего рэпера Энди Картрайта оформит его тетя. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Как уточняется, в настоящее время мальчик находится в детском доме. Психологи оценивают его состояние как нормальное, однако иногда его замечают за странными играми в куклы: ребенок отрывает игрушками головы, руки и ноги.

Ранее стало известно, что матери убитого исполнителя отказали в опекунстве над внуком. Адвокат Юрий Авдеев пояснил, что причиной решения стало бездействие: ребенок с момента смерти отца побывал в двух детских домах.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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