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Московский «Локомотив» упустил шанс пробиться в Лигу Европы
Фото: twitter.com/fclokomotiv

Московский «Локомотив» упустил шанс пробиться в Лигу Европы

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» завершил выступление в еврокубках. Команда заняла последнее место в группе А Лиги чемпионов и лишилась права сыграть в Лиге Европы.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене, «железнодорожники» проиграли «Баварии» со счетом 0:2. В составе команды хозяев отличились Никлас Зюле (63-я минута) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (80-я минута).

В результате «Локомотив» набрал всего три очка в шести матчах.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» завершил участие в Лиге чемпионов ничьей с «Челси». Команда заняла третье место в своей группе и получила путевку в плей-офф Лиги Европы.

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