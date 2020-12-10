Максим Фадеев призвал «вычислять» стримеров и их зрителей

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал смерть девушки во время прямой трансляции блогера Reeflay, призвав ввести контроль за деятельностью стримеров.

По мнению звезды, необходимо «вычислять» как самих стримеров, так и зрителей, а также «тех, кто участвует во всем этом».

В комментариях к видеозаписи Фадеева в Instagram подписчики в целом соглашаются с продюсером. Одна из пользовательниц предлагает «начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2"».

— Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери! — отреагировал Фадеев.

Ранее стала известна причина смерти Валентины Григорьевой во время прямой трансляции, проводимой блогером Reeflay. По официальной версии, у девушки произошло кровоизлияние в мозг.

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