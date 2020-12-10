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Максим Фадеев призвал «вычислять» стримеров и их зрителей
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Максим Фадеев призвал «вычислять» стримеров и их зрителей

Татьяна Плотникова

Звезды

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал смерть девушки во время прямой трансляции блогера Reeflay, призвав ввести контроль за деятельностью стримеров.

По мнению звезды, необходимо «вычислять» как самих стримеров, так и зрителей, а также «тех, кто участвует во всем этом».

В комментариях к видеозаписи Фадеева в Instagram подписчики в целом соглашаются с продюсером. Одна из пользовательниц предлагает «начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2"».

— Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери! — отреагировал Фадеев.

Ранее стала известна причина смерти Валентины Григорьевой во время прямой трансляции, проводимой блогером Reeflay. По официальной версии, у девушки произошло кровоизлияние в мозг.

Читайте также: Сестры девушки, погибшей во время стрима Reeflay, не могут доставить ее тело домой

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