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В бундестаге назвали антироссийские санкции Германии выстрелом в свое колено
Фото: freeimages.com

В бундестаге назвали антироссийские санкции Германии выстрелом в свое колено

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Результат от санкций, которые Германия ввела в отношении России, получился совсем не таким, как ожидалось. Их можно сравнить с выстрелом в свое колено. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в четверг, 10 декабря.

— Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением, — сказал Гердт в эфире телеканала «360».

По его словам, ФРГ нужно отменить санкции, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В такой ситуации важно устранить то, что мешает «восстановлению, объединению и сотрудничеству», сказал депутат.

Ранее спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель заявил, что санкционная политика, которая проводилась Германией в отношении России, провалилась.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что отношения Москвы и Берлина нуждаются в перезагрузке.

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