В Москве за сутки госпитализировали 1663 пациента с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1663 пациента с коронавирусом. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки в Москве было подтверждено 6730 новых случаев коронавируса. К аппарату искусственной вентиляции легких в больницах города подключены 493 человека.

Среди новых случаев 40,4 процента граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1 процента — от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4 процента граждан старше 80 лет, а 12,5 процента — дети.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией успешно прошли лечение в медицинском центре в Вороновском почти за восемь месяцев.

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