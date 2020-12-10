Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 50 человек нашли с помощью системы видеоаналитики столичного метро
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Более 50 человек нашли с помощью системы видеоаналитики столичного метро

Кирилл Николаев

Транспорт

Система видеоаналитики Московского метрополитена с сентября 2020 года помогла найти 52 человека. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве рассказали о том, как работает данная система. Фотографии пропавших людей загружаются в базу поиска. Большинство из них — это люди в возрасте, которые из-за болезни не понимают, где находятся.

Как только пропавшие пассажиры появляются в общественном транспорте, система распознает их. Затем соответствующее уведомление отправляется в полицию и сотрудникам службы безопасности метрополитена. Они связываются с родственниками потерявшихся людей.

Читайте также: Движение по ЦКАД-4 откроют в конце декабря

Метропоиск пропавшихМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Все мнения
О проекте