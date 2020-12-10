Более 50 человек нашли с помощью системы видеоаналитики столичного метро
Система видеоаналитики Московского метрополитена с сентября 2020 года помогла найти 52 человека. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В ведомстве рассказали о том, как работает данная система. Фотографии пропавших людей загружаются в базу поиска. Большинство из них — это люди в возрасте, которые из-за болезни не понимают, где находятся.
Как только пропавшие пассажиры появляются в общественном транспорте, система распознает их. Затем соответствующее уведомление отправляется в полицию и сотрудникам службы безопасности метрополитена. Они связываются с родственниками потерявшихся людей.
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