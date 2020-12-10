В Минцифры сообщили о планах на выдачу отечественных планшетов школьным учителям

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Всех школьных учителей 5–11-х классов планируется обеспечить отечественными планшетами на операционной системе «Аврора» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов в четверг, 10 декабря, во время круглого стола в Госдуме по вопросу дистанционного образования в РФ.

По его словам, в нацпрограмме заложены средства на покупку 700 тысяч планшетов на базе операционной системы «Аврора».

— То есть мы планируем оснастить всех учителей старше четвертого класса, — пояснил Качанов.

Кроме того, он отметил, что среди задач министерства — создание инфраструктуры сетей Wi-Fi во всех школах. Как пояснил замминистра, данный проект рассчитан на четыре года и должен завершиться в 2024 году, передает РИА Новости.

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