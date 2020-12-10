Пожарные ликвидировали возгорание в лаборатории ФМБА

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, 1 Карта всех событий

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Открытое горение ликвидировали в 22:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась.

В пресс-службе ФМБА заявили, что информации о погибших нет. Во время пожара лаборатория не работала. Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара.

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