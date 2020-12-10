Пожарные ликвидировали возгорание в лаборатории ФМБА
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Открытое горение ликвидировали в 22:00 по московскому времени, передает РИА Новости.
Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась.
В пресс-службе ФМБА заявили, что информации о погибших нет. Во время пожара лаборатория не работала. Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара.
Читайте также: В лаборатории ФМБА, где произошел пожар, не разрабатывали вакцину от COVID-19