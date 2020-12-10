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Еще 77 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 77 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось до 9722 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг, 10 декабря.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее сообщалось, что поставки около 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 ожидаются в Подмосковье. В регионе развернуто 92 пункта для вакцинации.

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