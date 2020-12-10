СМИ: Женщина и ребенок погибли при пожаре на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

Женщина и ребенок погибли при пожаре на юго-западе Москвы. Последний умер, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

Уточняется, что трагедия произошла в жилом доме на улице Каховка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в лаборатории ФМБА. Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась.

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