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СМИ: Женщина и ребенок погибли при пожаре на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СМИ: Женщина и ребенок погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

Женщина и ребенок погибли при пожаре на юго-западе Москвы. Последний умер, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

Уточняется, что трагедия произошла в жилом доме на улице Каховка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в лаборатории ФМБА. Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась.

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