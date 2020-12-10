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Названа причина пожара в Научном центре ФМБА в Красногорске
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Названа причина пожара в Научном центре ФМБА в Красногорске

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, 1 Карта всех событий

Короткое замыкание могло привести к пожару в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом сообщил источник в экстренных службах в четверг, 10 декабря.

— По предварительным данным, причиной пожара в лаборатории ФМБА стало короткое замыкание электропроводки, что изначально вызвало сильное задымление. Само здание старое, оно было построено в 1938 году, — уточнил собеседник ТАСС.

Он отметил, что проверяется и версия нарушения техники пожарной безопасности.

Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась.

В пресс-службе ФМБА заявили, что информации о погибших нет. Во время пожара лаборатория не работала. Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара.

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причиныгород Красногорскпожар
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