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В Москве выявили 7215 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выявили 7215 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 7512 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки в столице вылечились 5920 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в городе, увеличилось до 518 889 человек.

В Москве выявили 7215 новых случаев коронавируса за суткиФото: Оперштаб

В России за сутки выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов.

Ранее врач рассказал о неожиданно опасном последствии ношения масок.

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