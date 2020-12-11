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Восемь особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в 2021 году
Фото: «Вечерняя Москва»

Восемь особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Восемь новых особо охраняемых территорий планируется создать в столице в 2021 году. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что в городе в следующем году появятся три ландшафтных заказника, один заповедный участок, два природных заказника, а также два памятника природы. Уточняется, что общая площадь объектов составит 280 гектаров, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил, что московские власти создали оперативный штаб, который будет работать над выявлением и минимизацией неприятных запахов в городе.

Читайте также: В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий

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