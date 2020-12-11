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«Ах ты из Comedy Club»: Слепаков рассказал подробности задержания за наркотики
Фото: youtube.com / Esquire Russia

«Ах ты из Comedy Club»: Слепаков рассказал подробности задержания за наркотики

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист и продюсер Семен Слепаков заявил, что не так давно его остановили полицейские и решили проверить его личные вещи.

— Недавно было интересное. Меня остановили и сказали: «Ах ты из Comedy Club, вы ж там все наркоманы!» — и давай искать у меня наркотики. Они взяли мой бумажник, и я понял, что карточки смотрят на наличие следов белого порошка. Ну, я с интересом посмотрел, как он проверяет все мои карты, — заявил Слепаков.

Он пошутил, что полицейские не открывали багажник, где было «два килограмма» наркотиков.

В детстве Слепаков был задержан за драку прямо на дне рождения его дедушки-профессора.

Видео интервью опубликовано на YouTube.

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Семен Слепаковполициязадержание
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