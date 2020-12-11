Около 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников высадили в столице с 2011 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве с 2011 года высадили около 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников. Об это сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

— С 2011 года в Москве в рамках городских программ высадили порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников, — сказал Кульбачевский.

Руководитель ведомства отметил, что в течение 2020 года в столице высадили более 70 тысяч деревьев и порядка 1,3 миллиона кустарников, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее он рассказал, что восемь особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в 2021 году.В столице в следующем году появятся три ландшафтных заказника, один заповедный участок, два природных заказника, а также два памятника природы. Общая площадь объектов составит 280 гектаров.

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