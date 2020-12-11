«Мы любим с Харламовым»: Слепаков рассказал самый чудовищный слух о себе

Фото: youtube.com / Esquire Russia

Артист и продюсер Семен Слепаков ответил на вопрос о самом чудовищном слухе, который про него распространяли.

— Много слухов. Мы с Харламовым любим пересылать друг другу ссылки интернет-изданий, которые пристально следят за мной. Я помню, что я что-то прокомментировал Батрутдинову, после чего вышла статья, что я гомосексуал и пытаюсь отбить у Батрутдинова Ревву. Одно время писали про мой конфликт с Харламовым из-за того, что каждый из нас лоббировал на проекты ТНТ своих актрис-фавориток, — заявил Слепаков.

Артисты смеются, что «их отношения летят под откос». По словам Слепакова, СМИ делают из него «махрового гея»:

— Если бы я ходил на ту сторону, я бы посимпатичнее выбрал! — с улыбкой сказал артист.

Слепакова развлекают подобные новости, он считает их милыми.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Ах ты из Comedy Club»: Слепаков рассказал подробности задержания за наркотики