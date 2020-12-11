В Центре «Вектор» сообщили о планах по производству вакцины от COVID-19

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Центр «Вектор» планирует до Нового года вводить в гражданский оборот еженедельно по 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов в пятницу, 11 декабря.

По его словам, для масштабирования производства был найден индустриальный партнер. Им стала компания «Герофарм», с помощью которой будет производиться один из ключевых компонентов вакцины, передает РИА Новости.

Напомним, вакцина на основе пептидных антигенов под названием «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», была зарегистрирована в России 13 октября. После российский Минздрав выдал разрешение «Вектору» на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев.

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