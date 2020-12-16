Американские сенаторы повздорили из-за «дезинформации» России

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Члены Сената США Рон Джонсон и Гэри Питерс обменялись взаимными обвинениями в ходе обсуждения «дезинформации со стороны России».

Как заявил представитель Республиканской партии Джонсон, лидеры Демократической партии, включая Питерса, «вовлечены в создание доклада разведки» по публикации телефонных переговоров якобы между экс-президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом США Джозефом Байденом. Обнародовал записи депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, по его утверждению, переговоры свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины.

Джонсон также объявил, будто демократы обвинили его и сенатора Чака Грассли « в распространении дезинформации от России, от Андрея Деркача». По утверждению Джонсона, он никогда даже не слышал об упомянутом народном депутате.

— Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса. Не могу сидеть рядом и слушать это, — заявил республиканец.

В ответ Питерс заверил, что не имеет отношения к пресловутому докладу, и призвал не превращать «заседание комитета в место, где можно высказаться о своих печалях».

— Не знаю, в какую кроличью нору вы спустились и откуда все это взяли, — цитирует Питерса РИА Новости.

Ранее стало известно, что в обнародованном Европейской комиссией Плане действий в области демократии говорится, что Россия и КНР распространяют дезинформацию вокруг пандемии COVID-19. В Еврокомиссии полагают, что такая угроза демократии требует коллективного ответа

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