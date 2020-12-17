Торговому центру на западе Москвы грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Торговый центр «Океания» на Кутузовском проспекте в Москве могут оштрафовать на миллион рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций столицы Игорь Козиков.

Как уточнил Козиков, сотрудники ведомства и полицейские провели рейд в торговом центре. Было обнаружено, что администрация «Океании» не предприняла достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями.

Поскольку согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований, представителей администрации торгового центра пригласили в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека — до миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что торговый центр «Охотный ряд» могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

К настоящему времени более 300 тысяч москвичей оштрафованы за несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В отношении 200 юридических лиц приняты меры по приостановке деятельности.

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