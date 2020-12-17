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Минздрав предложил страховать немедицинских работников при контактах с пациентами с COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минздрав предложил страховать немедицинских работников при контактах с пациентами с COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Российское Министерство здравоохранения разработало проект постановления о праве на страховые выплаты немедицинских работников, которые контактируют с пациентами, у которых подтверждена или подозревается коронавирусная инфекция.

Документ подразумевает предоставление такого права немедицинским работникам в случаях, если в результате контактов при исполнении трудовых обязанностей произошло инфицирование COVID-19.

Согласно данным из российских регионов, общее количество немедицинских сотрудников, работающих с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него, которые могут получить страховые выплаты, составляет 16 955 человек.

Предполагаемые затраты на компенсацию расходов по страховым выплатам немедицинским работникам в 2020 году могут составить 1,49 миллиарда рублей, следует из проекта постановления на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что медицинские работники, которые работают с пациентами с COVID-19 или с подозрением на этот вирус, получили более 11 миллиардов рублей страховых выплат.

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