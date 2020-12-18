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Поставки вакцины от COVID-19 в Подмосковье выросли почти в пять раз
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Поставки вакцины от COVID-19 в Подмосковье выросли почти в пять раз

Никита Абрамов

Здоровье

В Московскую область поставляется в неделю около 5–7 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в пятницу, 18 декабря, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Мы подготовили 92 пункта для вакцинации от коронавируса, вакцина начала регулярно поступать. Ждем увеличения количества доз, пока получаем по 5–7 тысяч в неделю, — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Сообщается, что в конце ноября Московская область получала 1–2 тысячи вакцин в неделю.

Также губернатор Подмосковья отметил, что в области хватает оборудования и лекарств. По его словам, удалось не только оказывать необходимую медицинскую помощь без остановки, но и организовывать операции больным онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Андрей ВоробьевМосковская областькоронавирус
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