Российский военнослужащий погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российский военнослужащий погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Инцидент произошел 17 декабря. При проведении разминирования участка дороги возник подрыв взрывного устройства.

Военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь он умер от полученных травм, сообщает ТАСС.

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