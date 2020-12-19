Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараеве икону

Фото: facebook.com/MIDRussia

Россия вернет икону, которая была подарена в Сараеве главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в субботу, 19 декабря.

Ранее украинское посольство направило в Сараево запрос на возвращение 300-летней иконы якобы из Луганска, которая была подарена российскому министру. В посольстве Украины потребовали предоставить информацию о реликвии, а также срочно вернуть ее на родину. Украинская сторона заявила, что речь идет о «культурном благе» страны.

— Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола, — передает сообщение российского МИД Интерфакс.

Известно, что Сергей Лавров посетил Боснию и Герцеговину с рабочим визитом 15 декабря.

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