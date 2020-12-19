Продовольственный магазин в СЗАО опечатали после выявления COVID-19 у сотрудников

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Карамышевская набережная, 2А Карта всех событий

Магазин сети «Перекресток» на северо-западе столицы опечатали из-за выявления случаев коронавируса среди сотрудников, а также за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Уточняется, что магазин находится по адресу Карамышевская набережная, дом 2а. Специалисты ведомства выявили, что в супермаркете не осуществлялся входной контроль с проведением термометрии работникам с целью отстранения лиц с подозрением на коронавирус.

Также в помещении отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, не велись графики проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств и обработки контактных поверхностей.

Несмотря на выявленные случаи инфекции среди сотрудников магазина, администрация не провела разъяснительную работу в коллективе по мерам профилактики COVID-19.

— Учитывая, что указанные нарушения, могут служить причиной массового распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей торгового дома, в отношении юридического лица АО «Торговый дом «Перекресток» составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности юридического лица по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и 18 декабря в 22:50 входные группы в магазин «Перекресток» опечатаны, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор опечатал ТД «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики COVID-19.

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