Соглашение ОПЕК+ могут продлить до конца 2022 года

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Действие соглашения ОПЕК+ может быть продлено до конца 2022 года. Об этом сообщил глава саудовского минэнерго принц Абдель Азиз бен Сальман в субботу, 19 декабря.

По его словам, соглашение не рассчитано на определенный период времени.

— Благодаря этому соглашению нам удалось достигнуть заметных достижений. Мы договорились, что оно будет действовать до конца апреля 2022 года, но оно может быть продлено и до конца года, — цитирует главу саудовского минэнерго РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заседания техкомитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесли с декабря на 3 и 4 января соответственно.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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