Коронавирус выявили у 7237 человек за сутки в Москве
В столице за минувшие сутки выявили 7237 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом во вторник, 22 декабря.
За все время пандемии в городе было зафиксировано 750 934 случая коронавируса.
На территории России коронавирус выявили у 28 776 человек. Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировано в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, передает оперштаб в Telegram-канале.
Ранее ВОЗ рассказала, как новая разновидность COVID-19 поменяет пандемию.
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