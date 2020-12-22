Россия ввела запрет на въезд представителей правительственного аппарата ФРГ

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Россия уведомила Германию о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата страны. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Российской Федерации проинформировало о соответствующих мерах временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гржески. Конкретные имена не называются. Подобным образом МИД РФ отреагировал на санкции, которые страны Евросоюза ввели в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

Ранее западные страны заявили о введении ограничительных мер в отношении России после госпитализации Алексея Навального. В ноябре Москва наложила ответные рестрикции.

Во вторник, 22 декабря, в российский МИД были вызваны дипломаты Швеции, ФРГ и Франции. Им и представительству ЕС передали ноты, уведомляющие о расширении российского черного списка. В него вошли лица, причастные, по мнению Москвы, к «нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Европейского союза».

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