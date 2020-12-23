Валерий Вечорко посоветовал москвичам встречать Новый год с семьей

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москвичам лучше всего встречать Новый год дома с семьей, не стоит посещать места массового скопления людей. Об этом заявил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в среду, 23 декабря.

По его словам, число заболевших коронавирусом в праздники будет зависеть от сознательности людей.

— Если в сознании у многих отложилось, что необходимо носить маски, обрабатывать руки, соблюдать дистанцию, то не должно быть ничего и после. Если же начнется «море по колено» — можно ожидать увеличения показателей заболеваемости, — пояснил медик.

Он порекомендовал горожанам реже бывать в общественных местах, а также избегать массового скопления людей, передает РИА Новости.

Ранее Валерий Вечорко оценил вероятность заражения коронавирусом младенца в столичном роддоме.

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