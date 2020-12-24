Бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов умер в Москве

Фото: youtube.com / «Ваши уши»

В Москве умер Владимир Христов, владелец одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний «Сусуманзолото». Об этом журнал Forbes сообщил в четверг, 24 декабря, со ссылкой на гендиректора организации Александра Чугунова.

Как пишет «Магаданская правда», бизнесмен скончался в больнице в Коммунарке. Причиной летального исхода стали последствия заболевания, вызванного коронавирусом. Христова не стало на 72-м году жизни.

Ранее предприниматель был включен в список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его доля в предприятии оценивалась в 500 миллионов долларов, он владел примерно 65 процентами акций «Сусуманзолота».

Известно, что Христов начал работать на Сусуманском горно-обогатительном комбинате еще в 1980-х. В 1991 году он стал гендиректором компании. Четыре года спустя он принял участие в приватизации комбината, создав холдинг, головным предприятием которого стало ОАО «Сусуманзолото».

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