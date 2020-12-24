Еще 74 человека с COVID-19 умерли за сутки в Москве

Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

За сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным штаба, у умерших пациентов подтверждена пневмония. Также был получен положительный результат тестов на коронавирус.

Оперштаб напомнил жителям столицы о том, что при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) нужно оставаться дома и вызвать врача.

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