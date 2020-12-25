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В Москве за сутки выявили 7315 новых случаев COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 7315 новых случаев COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

В столице за последние 24 часа выявили 7315 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки в Москве выздоровели 5659 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 593 939 человек.

В Москве за сутки выявили 7315 новых случаев COVID-19Фото: Оперштаб

В России за последние сутки было выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. За последние 24 часа в стране полностью выздоровели 27 397 человек.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии использования интерферона гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

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