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Движение в поселке Терехово перекроют с 1 января по 31 декабря 2021 года
Фото: Анна Быкова

Движение в поселке Терехово перекроют с 1 января по 31 декабря 2021 года

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, посёлок Терехово Карта всех событий

С 1 января по 31 декабря 2021 года перекроют участок объездной дороги вокруг поселка Терехово. Об этом сообщил в пятницу, 25 декабря, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

— С 1 января по 31 декабря 2021 года будет перекрыт участок объездной дороги вокруг поселка Терехово. Планируйте поездки с учетом изменений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок дороги перекроют из-за работ в метрополитене.

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перекрытие движенияМосковский метрополитен
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