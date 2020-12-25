Движение в поселке Терехово перекроют с 1 января по 31 декабря 2021 года

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, посёлок Терехово Карта всех событий

С 1 января по 31 декабря 2021 года перекроют участок объездной дороги вокруг поселка Терехово. Об этом сообщил в пятницу, 25 декабря, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

— С 1 января по 31 декабря 2021 года будет перекрыт участок объездной дороги вокруг поселка Терехово. Планируйте поездки с учетом изменений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок дороги перекроют из-за работ в метрополитене.

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