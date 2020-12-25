Еще 77 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 840 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 25 декабря.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что интерактивную карту с местами вакцинации от COVID-19 запустили в Подмосковье. Ее можно найти на сайте штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Подмосковье.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Мишустин заявил, что ситуация с распространением COVID в РФ остается напряженной