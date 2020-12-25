Еще 77 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: youtube.com / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 840 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 25 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что интерактивную карту с местами вакцинации от COVID-19 запустили в Подмосковье. Ее можно найти на сайте штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Подмосковье.

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