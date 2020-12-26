Московский отель могут закрыть из-за нарушений мер по COVID-19

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лица Перерва, дом 62, корпус 4. Карта всех событий

В Москве могут закрыть отель «Апельсин» в связи с нарушениями мер профилактики COVID-19. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели проверку отеля, который находится по адресу улица Перерва, дом 62, корпус 4.

— При проведении осмотра помещений отеля установлены факты невыполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Материалы дела направлены в Люблинский районный суд для рассмотрения. Отель могут закрыть на 90 суток.

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