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Московский отель могут закрыть из-за нарушений мер по COVID-19
Фото: freeimages.com

Московский отель могут закрыть из-за нарушений мер по COVID-19

Никита Абрамов

Общество
лица Перерва, дом 62, корпус 4.Карта всех событий

В Москве могут закрыть отель «Апельсин» в связи с нарушениями мер профилактики COVID-19. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели проверку отеля, который находится по адресу улица Перерва, дом 62, корпус 4.

— При проведении осмотра помещений отеля установлены факты невыполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Материалы дела направлены в Люблинский районный суд для рассмотрения. Отель могут закрыть на 90 суток.

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