Правительство России запретило импорт медицинских масок до конца 2021 года

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Правительство Российской Федерации запретило импорт медицинских масок до 31 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в постановление от 30 апреля 2020 года, в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, Согласно документу, запрет распространяется на все страны, кроме государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

Напомним, что 2 ноября Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило запретить госзакупки масок за рубежом. В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для поддержки российских производителей соответствующей продукции.

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