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Правительство России запретило импорт медицинских масок до конца 2021 года
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Правительство России запретило импорт медицинских масок до конца 2021 года

Кирилл Николаев

Экономика

Правительство Российской Федерации запретило импорт медицинских масок до 31 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в постановление от 30 апреля 2020 года, в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, Согласно документу, запрет распространяется на все страны, кроме государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

Напомним, что 2 ноября Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило запретить госзакупки масок за рубежом. В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для поддержки российских производителей соответствующей продукции.

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