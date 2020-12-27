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Украинские военнослужащие раскритиковали идею Зеленского о всеобщей мобилизации
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Украинские военнослужащие раскритиковали идею Зеленского о всеобщей мобилизации

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Украинские военные подвергли критике слова президента страны Владимира Зеленского о мобилизации мужчин и женщин для ведения тотальной войны с РФ, передает Strana.ua.

Ранее украинский лидер заявлял, что он против войны с Россией. Однако отметил, что готов к нападению и мобилизации всего населения страны — мужчин и женщин.

Как заявил майор ВСУ Юрий К., такие слова являются признаком паники и непрофессионализма властей, которые готовы «бросить в мясорубку всех подряд». По словам военного, эта идея свидетельствует о том, что у действующего президента страны нет профессионалов в качестве военных советников.

Кроме того, капитан запаса Алексей К. Отметил, что украинский лидер никогда не служил в армии и «не понимает, что такое войска и война». Также старший лейтенант Сергей Ч. напомнил, что опыт прошлых мобилизаций в стране показал «никудышность» подобных идей.

Ранее сообщалось, что в СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать все население для войны с Россией.

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мобилизацияВладимир ЗеленскийУкраина
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