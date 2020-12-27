Песков: На Украине многие хотели бы воспользоваться российской вакциной от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на Украине многие люди хотят использовать российскую вакцину от COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили на сайте Вести.ru.

— Огромное количество людей, которые хотят спасти свои жизни, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких, — рассказывает Песков.

По словам пресс-секретаря, на Украине, может, и есть враги вакцинации, но присутствуют и ее сторонники.

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