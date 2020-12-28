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Усиление морозов и высокое атмосферное давление ожидают москвичей 28 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Усиление морозов и высокое атмосферное давление ожидают москвичей 28 декабря

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 28 декабря, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8-6 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-3 градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области новая неделя начнется с усиления морозов и роста атмосферного давления. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатических значений. Специалисты напомнили, что зимой из-за перепадов температуры, особенно при выходе из тепла на мороз, сосуды не успевают приспособиться к этому. Поэтому у людей, склонных к спастическим реакциям, страдающих частыми приступами мигрени, с вегето-сосудистой дистонией, перенесших сосудистые нарушения, гипертоников и гипотоников могут усиливаться симптомы ухудшения самочувствия.

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