В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит мутировать

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Мутации коронавирусной инфекции продолжатся. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По ее словам, мутация является естественным процессом.

— На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи, — цитирует Керкхове РИА Новости.

Она добавила, что ВОЗ продолжит наблюдение за новыми штаммами COVID-19. Специалисты будут взаимодействовать с учеными по всему миру.

Кроме того, руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавирусной инфекции. Он призвал страны быстро делиться информацией с ВОЗ и другими государствами о новых штаммах.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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